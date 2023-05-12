Hafif Sağanak Yağışlı 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.05.2023 09:26

POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 2023 yılında yapılacak müracaatlardaki yaş şartı, 1 yıl geriye çekilerek 1 Ocak 1993 olarak belirlendi.

POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 2023'te yapılacak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Deprem bölgesi 2. bölge statüsüne geçti

Ayrıca depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri 2. bölge (şark) statüsüne alındı. Böylece depremden etkilenen tüm iller, emniyet mensupları için 2. bölge statüsüne geçti.

İkinci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

ETİKETLER
Polis Resmi Gazete
Sıradaki Haber
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Trabzon'da ana su hattı patladı: 16 mahallenin suyu kesildi
10:26
TUS sonuçları açıklandı
10:24
Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak
10:11
Alaska'da Denali Ulusal Parkı'nda kaybolan iki dağcının öldüğü değerlendiriliyor
10:10
TİGEM, 68 baş safkan Arap koşu tayı satacak
10:08
Otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı, "İçmek için toplu satın aldık" dedi
Arjantin’de dang humması ile mücadelede nükleer teknoloji kullanılmaya başlandı
Arjantin’de dang humması ile mücadelede nükleer teknoloji kullanılmaya başlandı
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ