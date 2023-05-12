Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular

12 Mayıs 2016 Perşembe günü, saat 22.30 sularında Diyarbakır'da terör örgütü PKK, büyükşehirlerde eylem yapmak için 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu, Tanışık köyüne bağlı Dürümlü mezrasında saklamak istedi. Ancak köylüler, buna müsaade etmedi.

Kamyondaki bombayı patlattılar

Teröristler, bomba yüklü kamyonla Dürümlü mezrasına kadar kovalandı. Köylüler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Planları suya düşen teröristler, kaçamayacaklarını anlayınca köylüleri hedef aldı.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede meydana gelen patlama, şehir merkezinde bile hissedildi. Kamyonun bulunduğu yerde metrelerce derinlikte ve çapta dev bir çukur oluştu.

16 sivil şehit oldu, geride 38 yetim kaldı

O günkü hain saldırıda çoğu aynı aileden 16 sivil şehit oldu. PKK'nın sivil katliamı geride 38 yetim bıraktı. Çelebi Yaman da çok sayıda yakınını kaybetti. Kanlı saldırının üzerinden 7 yıl geçti, ancak Tanışıklıların öfkesi de acısı da dinmedi.

Şehit yakını Yaman o akşamı, "Patlamanın oluşuyla beraber dışarıya yani sanki benim evimin üzerine bomba attılar. Aklıma kardeşlerim geldi hangisini arasam telefonları çalmıyordu. En son ben babamı aradım baktım babam diyor 'kimse kalmadı kimse kalmadı' haykırıyordu" sözleriyle anlattı.

Şehit yakınından tepki: Siyasi partiler koltuk için PKK ile ittifak yapıyorlar

PKK'nın dünyanın en büyük katil örgütü olduğunu söyleyen Çelebi Yaman, "Siyasi partiler de onlarla artık ittifak kurmak için el ele kol kola. Yani ben o koltuğa geçeyim diye katillerle pazarlık yapıyorlar. Eğer bir koltuk sevdası için sen kanını akıtan, senin canını malına vatanına kasteden bir örgütle eğer ki bu kadar samimi olabiliyorsan o zaman benim nazarımda senin de ondan farkın yok" dedi.

"Ben sana güvenip nasıl oy veririm?"

2 kardeşini, amcasını ve kuzenlerini kaybeden Yaman'ın, yitirdiklerinin acısı bir yana, terör örgütü PKK'ya karşı durmayanlar ve seçimler öncesi destek söylemleri yüreğini yakıyor.

"Kürt vatandaşı olarak şunu söylemek istiyorum: Bazı vatandaşlarımız vardır daha halen de uyanamamışlar. Terör örgütünün ne denli tehlikeli olduğunu, ne kadar katil olduğunu daha çözememişler. Acı hissettiriyor. Bir şehit ailesi olarak ben sana nasıl bakarım, nasıl oy veririm? Ben sana nasıl güvenebilirim, ben sana nasıl vatanımı emanet edebilirim, bayrağımı nasıl sana teslim edebilirim?"

Kamera: Emre Veli