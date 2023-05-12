Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2023 12:41

Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a dostluk mesajı gönderdi. Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Husumetleri bir kenara bırakabiliriz" dedi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.

Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye demeç verdi.

Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Erdoğan, seçim zaferinden emin olduğunu söyledi.

"Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ardından bir hafta sonra 21 Mayıs'ta da Yunanistan'ın sandık başına gideceğini hatırlattı.

"Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz" dedi.
Husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını söyledi. 

İki ülke ilişkilerinin, yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunu dile getirdi.
"Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de mesaj gönderdi.
Dostluk çağrısı yaptı, "Miçotakis de benimle aynı izlenimleri ve duyguları aynen korumalı. O da sözünde dursun" dedi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 Yunanistan
Sıradaki Haber
Fransa'da soygun girişimini engellemeye çalışan restoran çalışanı öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
İtalya'da hükümet her yıl düşen doğum oranıyla mücadele etmede kararlı
13:22
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
13:21
Bangladeş ve Myanmar'da yüz binlerce kişi Mocha Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek
13:31
Rusya’dan Türkiye seçimleri açıklaması
12:46
İstanbul Havalimanı'nda oy işlemi sürüyor
12:14
Seçim öncesi tren kapasiteleri artırıldı
Antarktika, bu yıl rekor seviyede erimeye devam ediyor
Antarktika, bu yıl rekor seviyede erimeye devam ediyor
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ