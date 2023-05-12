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Dünya
AA 12.05.2023 10:46

Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 16 sivil öldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütünün düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 16 sivil öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP terör örgütü, Borno eyaletine bağlı Abadam bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi DEAŞ ile işbirliğinde ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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