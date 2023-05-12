YouTuber, izlenme sayısı için uçağı düşürdüğünü itiraf etti

29 yaşındaki Trevor Jacob, uçak kazasının videosunu Aralık 2021'de YouTube'da yayınlayarak bunun bir kaza olduğunu söyledi.

Yayınladığı video bugüne kadar yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı.

Savunmasında, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini itiraf etti.

Trevor Jacob, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kasım 2021'de Jacob, uçağına kameralar monte edilmiş halde Santa Barbara, California havaalanından tek başına uçuşa çıktı.

Kameraların yanı sıra, Bay Jacob yanına bir paraşüt ve bir selfie çubuğu aldı.

ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı, "varacağı yere ulaşma niyetinde değildi, bunun yerine uçuş sırasında uçağından atlamayı uçak düşerken video çekmeyi planladığı" dedi.

Uçak, kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı'na düştü.