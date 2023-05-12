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Dünya
AA 12.05.2023 10:10

Alaska'da Denali Ulusal Parkı'nda kaybolan iki dağcının öldüğü değerlendiriliyor

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Denali Ulusal Parkı'nda 5 Mayıs'ta kaybolan iki dağcının ölmüş olabileceği bildirildi.

Alaska'da Denali Ulusal Parkı'nda kaybolan iki dağcının öldüğü değerlendiriliyor

Park yetkililerinin açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına ilk günden bu yana devam edildiği ancak sıcaklığın eksi 15 santigrat dereceye düşmesi, arazinin çok kayalıklı olması ve dağcıların yanlarında sınırlı kaynaklarla tırmanması gibi nedenlerle bu koşullarda hayatta kalmalarının zor olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki dağcının arkadaşlarıyla iletişimine göre, rotalarını tek bir yol üzerinden gidecekleri şekilde planladıkları ve ağırlığı en aza indirmek için yanlarına tek gecelik gıda aldıkları ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarından elde edilen bilgilere dayanarak dağcıların güzergahları üzerinde küçük bir çığ altında kalmış olabileceğine işaret edilen açıklamada, dağcıların cansız bedenlerini bulmak için çalışmalara havadan devam edileceği kaydedildi.

ABD'li ve 30'lu yaşlarında iki erkek dağcıdan, en son 5 Mayıs'ta 3 bin 140 metrelik bir tırmanışa başlamadan önce haber alınmıştı. Daha sonra arkadaşlarının, park yetkililerine iki dağcıya ulaşamadığını bildirmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlamıştı.

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