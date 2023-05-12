Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2023 11:45

İran'da 6,5 yıl hapse mahkum edilen Fransa-İrlanda vatandaşı serbest bırakıldı

İran'da, geçen yıl ulusal güvenlikle ilgili çeşitli suçlamalar nedeniyle tutuklanarak 6,5 yıl hapse mahkum edilen Fransa-İrlanda çifte vatandaşı Bernard Phelan'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'da 6,5 yıl hapse mahkum edilen Fransa-İrlanda vatandaşı serbest bırakıldı

İran'ın Dublin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fransa-İrlanda çifte vatandaşlığına sahip 64 yaşındaki Phelan, "insani gerekçelerle" affedilerek salıverildi.

Açıklamada, "İran ile İrlanda arasındaki yapıcı diplomatik ilişkiler, İrlanda vatandaşı Bernard Phelan hakkında insani gerekçelerle af çıkarılması ve serbest bırakılmasıyla sonuçlandı." ifadelerine yer verildi.

Bernard Phelan, "rejim karşıtı propaganda yapmak ve güvenlik güçlerinin fotoğraflarını çekmek" dahil ulusal güvenlikle ilgili çeşitli suçlamalar nedeniyle Ekim 2022'de Mahsa Emini gösterileri sırasında Meşhed'de tutuklanmıştı. Phelan, yargılandığı mahkemede 6,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Ailesi, Phelan'ın cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Phelan'ın sağlık durumu ve akıbeti hakkında endişeli olduklarını ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Açıklamada, Phelan'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamak için İrlanda hükümetiyle beraber İran ile temas kurulduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
İran Fransa
Sıradaki Haber
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 16 sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
11:52
Fransa'da soygun girişimini engellemeye çalışan restoran çalışanı öldü
11:50
Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü
11:48
Sanayi bünyesindeki sektörlerden ihracat rekoru
11:43
Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitirecek
11:52
Adana'da art arda depremler
Sağlık personelinin çocukları için hastanede kreş kuruldu
Sağlık personelinin çocukları için hastanede kreş kuruldu
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ