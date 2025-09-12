Numan Kurtulmuş: En önemli ihtiyaç, sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır

Numan Kurtulmuş, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

12 Eylül darbesinin Türkiye tarihinde demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışa yapılmış büyük bir ihanet olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu karanlık dönem, sayısız ailenin acı çekmesine, gençlerin heba olmasına ve değerli hayatların zindanlara, darağaçlarına mahkum edilmesine neden olmuştur. Türkiye, darbelerden ve darbe girişimlerinden önemli dersler çıkarmış, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz, darbeleri millet vicdanında mahkum etmiş, darbecileri tarihin karanlığına gömmüştür. Gayretimiz; siyaseti, hukuku ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek, demokrasiyi derinleştirmek ve halkın iradesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz."