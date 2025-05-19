Numan Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve çok sayıda milletvekilinin katılımı ile Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem de "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmeye başladığı bir dönemde Gabar'daki önemli bir petrol üretim sahasında olmaktan şeref ve onur duyduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın, önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile birlikte Türkiye'nin milli kurtuluş destanının yazılmaya başladığını, ilk adımın da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla atıldığını anlattı.

Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin başlangıç gününün 19 Mayıs olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"19 Mayıs aynı zamanda Türkiye'nin bütün emperyal projelerden kurtulmaya niyet ettiği ve gerçekten 'ya Allah' diyerek ayağa kalktığı önemli bir tarihin başlangıcıdır. O dönem içerisinde bizim için milli bağımsızlık fevkalade önemli bir husustu. O hareketin en önemli şiarlarından birisi milli bağımsızlık duygusuydu ancak bu bağımsızlık duygusunun özellikle bugün geldiğimiz noktada bir adım daha ileriye taşınması, tam bağımsız Türkiye idealine doğru Türkiye'nin süratle yol almasını hem izliyoruz hem de daha büyük hedefleri önümüze koyuyoruz. Bu çerçevede burada çıkarılan petrolün sadece maddi olarak petrol çıkarmakla ibaret olmadığı, bulduğumuz doğal gaz kaynaklarının sadece doğal gaz keşfinden ibaret olmadığını da hepimiz gayet iyi biliyoruz."

Kurtulmuş, kendi ayakları üstünde duran, ele güne asla muhtaç olmayacak, dünyadaki milletler arasındaki yarışta öncü olacak ve birçok alanda bölgesinin ve dünyanın küresel denklemlerinin en önünde yürüyecek bir ülke olarak Türkiye'nin en temel özelliklerinden ve ihtiyaçlarından birinin, enerji alanındaki bağımsızlığı olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İşte bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın ciddi şekilde gelişmesi, ayrıca alternatif enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin çok ciddi bir enerji üretimi yapan ülke haline gelmesi ve inşallah bölgesel krizlerin aşılmasıyla birlikte göç yolları ve transit yolları üzerinde bulunan ülkemizin birçok doğal gaz ve petrol boru hatlarına da ev sahipliği yapacağı, yani kısacası enerjide bir hub haline geleceği aşikardır. Bu çabada öncülük yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, başta Sayın Bakanımız olmak üzere TPAO'nun en üst yöneticisinden burada çalışan 3 bin 200 kardeşimize kadar herkesi yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Bu dağlarda terör kol geziyordu"

Kurtulmuş, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nun sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesi olduğunu belirtti.

Bu simgelerin Türkiye'nin yollarını daha fazla açtığına, daha güçlü hale getirdiğine işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dağlarda, az evvel arabayla geldiğimiz yollarda inanın ki bir müddet öncesine kadar bombalar patlıyor, silahlar patlıyor, terör kol geziyordu. Acının, korkunun, şiddetin, ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. Şimdi burada çok şükür Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen terörsüz Türkiye idealimizle bu bölgede artık petrol kuyuları, petrol kuyularında burada var olan öğrencileriyle, yöneticileriyle, çalışanlarıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bütün çalışanları, bizler TBMM'den milletvekillerimizle birlikte buradayız. Artık bu dağlarda korku, ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek, bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren, canı pahasına bu mücadelede destanlar yazan kahramanlarımızı da minnetle, şükranla yad ediyoruz."

"Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz"

Kurtulmuş, keşif kuyusuna adı verilen Esma Çevik'in yola döşenen bir el yapımı bombayı patlatırken şehit olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Eğer güvenlik güçlerimizin cansiparane çalışmaları olmasaydı bugün buralarda ne 680 kilometre yol yapmak mümkün olur ne de bu kuyuları açmak mümkün olurdu. Bütün bu terörle mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır. Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrolle diğer zenginliklerimizin ortaya çıkmasıyla birlikte hep birlikte zenginleşeceğiz. Zenginliği, refahı paylaşacağız ve Türkiye'nin en uzak noktalarından birisi olan Gabar'da olduğu gibi birçok uzak noktalarımızda da ekonomik kalkınmadan insanlarımız payına düşeni alacak. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Birliğimizi daim eylesin. Terörsüz Türkiye hedefimize en kısa zamanda herhangi bir provokasyona, herhangi bir zehirlenmeye fırsat vermeden ulaşmak nasip olsun."