Bakan Bayraktar: Enerjide bağımsızlık yürüyüşünü Gabar'da başlattık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen petrol numune gösterimi programı sonrası TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Gabar'daki petrol üretim sahasının Türkiye'nin önemli petrol üslerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Çok kısa bir süre öncesine kadar buralar Gabar, Kato, Bestler Dereler terörle anılan bölgelerdi ama hamdolsun bu bölgeler terörden temizlendikçe, bu bölgelerde ekonomik aktiviteler artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

????Gabar’da günlük 81 bin varil kaliteli petrol üretiyoruz.

????Enerjide bağımsızlık yürüyüşünü Gabar'da başlattık.

????Van, Hakkari, Diyarbakır'da da aramalarımız var.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/1Jy67zFoe5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2025

Bakan Bayraktar, 2016 yılında başlatılan Milli Enerji ve Maden politikası kapsamında Türkiye genelinde petrol ve doğalgazda aranmadık yer bırakılmamasının hedeflendiğini kaydetti.

"Türkiye'nin en kaliteli petrolü"

2019 yılında başlatılan sismik çalışmaların 2021 yılında neticelerini vermeye başladığını ve bugün itibarıyla Gabar'da 100'ün üzerinde kuyuda 81 bin varil günlük üretimle Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini belirten Bakan Bayraktar, "Dolayısıyla 19 Mayıs'ta bu anlamlı günde gençlerimizle beraber buradaydık. Enerjide bağımsızlık yürüyüşünü adeta burada başlatmış olduk. Türkiye ekonomideki yaşadığı sıkıntıları aşma noktasında enerjideki ödediği faturayı, enerji ithalatını azalttığı sürece çok daha hızlı bir şekilde netice alacak. Bu bilinçle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti;

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz üretimini arttırmaya, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine büyük bir ağırlık veriyoruz. İki gün önce Cumhurbaşkanımız çok önemli bir müjdeyi milletimizle paylaştı. Sakarya Gaz Sahası üretim sahasında, Karadeniz'in 80 kilometre güneybatısında, Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir noktada yaklaşık 75 milyar metreküplük konutlarımızın 3,5 yıl boyunca tüm ihtiyacını tek başına karşılayacak bir rezerv keşfettik.

Bu keşiflerimiz, oradaki artan üretimimiz, keza buradaki petrol üretimimizle beraber biz ithalat faturamızı düşürmeye gayret ediyoruz. Buradan üretilen gelirleri, Sakarya Gaz Sahasında ürettiğimiz gelirleri, Aile ve Gençlik Bankası fonu üzerinden gençlerimizin evlilik yardımı olarak, yeni iş kurmaları, müteşebbis olmaları için de onları destekliyoruz.

Dolayısıyla bu zenginliğin artması ekonomik anlamda, sosyal anlamda etkisi olan bir konu. Bir taraftan da bölgenin insanına, gençlerine istihdam sağlaması; Burada 3 binin üzerinde insan çalışıyor, ağırlığı bu bölgeden insanlar. Bu da hakikaten projeyi çok daha büyük, çok daha anlamlı hale getiriyor.

"Van, Hakkari, Diyarbakır'da da aramalarımız var"

Gabar sahasının genişlemesi, şu anda üretim yaptığımız Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın bölgeleri başta olmak üzere bu bölgelerin genişlemesi ve farklı rezervlerin buraya katılmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Bunun dışında Van'da, Hakkari'de şu anda devam eden arama çalışmalarımız var. Yani yoğun bir arama çalışmasını yürütüyoruz. Diyarbakır'da mevcut geleneksel yöntemlerle üretmenin yanında şimdi dört sahada kurduğumuz ortaklık vesilesiyle ankonvansiyonel dediğimiz, geleneksel olmayan, kayaların içerisine sıkışmış petrolü çıkartmayı, üretmeyi hedeflediğimiz bir yöntemi inşallah önümüzdeki aylarda harekete geçireceğiz