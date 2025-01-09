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Gündem
AA 09.01.2025 06:13

Nüfus Politikaları Kurulu bugün toplanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Nüfus ve Demografik Değişimler, Nüfus Politikaları ile Aile ve Gençlik Fonu konu başlıklarıyla ilk toplantısını bugün yapacak.

Nüfus Politikaları Kurulu bugün toplanacak
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son yıllarda Türkiye'de evlilik oranları ve doğurganlık hızının azalmasının ardından, ailenin güçlendirilmesi ve korunması için harekete geçti.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu" önerisinin ardından, 24 Aralık 2024'te Bakanlık bünyesinde kurul oluşturuldu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, ilgili bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, üniversiteler ve ilgili kuruluşlardan oluşacak Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugünkü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, Nüfus ve Demografik Değişimler, Nüfus Politikaları ile Aile ve Gençlik Fonu konu başlıkları ele alınacak.

Evlilik yaşının yükselmesi, nüfusun düşük olmasının en önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Bakanlık, bireyleri evliliğe ve aile kurumuna teşvik etmek için Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdi.

Fon ile belirlenen pilot illerde, yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Kurulda, bu desteğin ülke geneline yaygınlaştırılması ve kadınların günlük yaşantı ile iş hayatını aynı anda sürdürme durumunda ikisi arasında bir tercihe zorlanmaması için yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Cevdet Yılmaz başkanlığında belirli aralıklarda toplanacak Kurulda, Türkiye'nin nüfus politikaları yeniden gözden geçirilecek ve nüfus artışını hızlandırmak için yapılması gerekenler konuşulacak.

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