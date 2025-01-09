Fahrettin Altun'dan yazar Selim İleri için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Edebiyat ve sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden, 2012 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Selim İleri'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Selim İleri'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Sayın İleri'nin ailesine sabır, sevenlerine, edebiyat ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Selim İleri kimdir?

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.

Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.