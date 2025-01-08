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Gündem
AA 08.01.2025 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMV Başkanı Akgün ve Sultan Bayat'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün ve Sultan Bayat ile ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMV Başkanı Akgün ve Sultan Bayat'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMV Başkanı Akgün ve Sultan Bayat'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.

Camilerin temizlik hizmetini yapan Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önünü kesmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.

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