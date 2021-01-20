Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nissan CEO'su davasında mütalaa: Göçmen kaçakçılığından ceza istendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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