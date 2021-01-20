Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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