FETÖ’nün sözde sorumlusu Yasin Ugan’ın ortaokul yaşlarından itibaren örgüt tarafından özel olarak eğitilen kişilerden olduğu, hayatı boyunca başka hiçbir iş yapmadığı belirlendi. Ugan’ın örgüt içinde sözde sorumlu olduğu öğrenildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “casusluk” suçlarından toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Yasin Ugan’ın, yapılanmanın “arama tarama mesulü” olduğu tespit edildi.

Örgütle ilişkilendirebilecek detayları rapor ediyordu

Örgütün yapılanmasında görevli itirafçılar, ifadelerinde, Yasin Ugan’ın arama tarama sorumlusu olarak evlerine baskın yaptığını anlattı.

Yapılanma üyelerinin evlerine ve iş yerlerine habersiz baskınlar yapan Ugan’ın, yatak odaları da dahil evlerinin her yerini aradığı, bu kişileri örgütle ilişkilendirebilecek en küçük detayları bile üst düzey yönetime rapor ettiği belirlendi.

3 yıl boyunca örgüt evinde saklandı

Örgüt adına 26 yıl faaliyet yürüttüğü tespit edilen Yasin Ugan’ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla finans, sosyal medya, üst düzey dinlemeler gibi kritik alanlarda görevlendirildiği öğrenildi.

Ugan, 1993 yılında Konya'da bir dershanede çalışan öğretmenleri aracılığıyla örgüte katıldı. 19 yıl sonra Adana'daki MİT yapılanmasına öğretmen olarak görevlendirildi.

Ugan’a 2013 yılında devletin istihbari bilgilerini ele geçirme görevi verildiği belirlendi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3 yıl boyunca örgüt evinde saklanan Ugan, 2019 yılında yakalandı. Ugan, Ankara Çukurambar'daki gizli ofiste, yasa dışı yöntemlerle aynı anda 14 kişiyi dinleyebildiklerini itiraf etti.