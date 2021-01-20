Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda İstanbul ve Gaziantep’te 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunun öğretmen ve müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün sözde TSK’daki gizli yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Aralarında öğretmen ve müdür yardımcılarının da olduğu şüphelilere yönelik İstanbul ve Gaziantep’teki operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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