İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün sözde TSK’daki gizli yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Aralarında öğretmen ve müdür yardımcılarının da olduğu şüphelilere yönelik İstanbul ve Gaziantep’teki operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.