Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusu üzerindeki tüm operasyonların planlandığı şekilde sorunsuz sürdürüldüğünü açıkladı.

"Türksat 5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı. Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık 4 ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki tüm operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor."

Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını 7'ye çıkaracak Türksat 5A uydusu, 8 Ocak'ta Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Bakan Karaismailoğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Ülkemiz için gurur dünya için örnek projeler. Tüm emek veren mesai arkadaşlarımızla birlikte bu başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uydumuz 4 aylık bir yolculuğunun ardından yörüngede yerine yerleşecek. Tüm alanlarda olduğu gibi uzayda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. 5A ile uzaydaki gücümüz, yayın kalitemiz, kapsama alanımız artacak. 5B'nin çalışmaları da bitti testlerini yapıyoruz. Haziran ayında fırlatılmasını planlıyoruz."



