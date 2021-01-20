Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.

Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.

Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.

"Asla zorlama yok"

Bir hafta önce başladığımız aşılamada bir milyon sayısını geçti. Bu zorlu süreci beraber aşacağımıza inanıyorum. Aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edelim. Asla zorlama yok, her şey öz güven ve kendi şahsi tasarrufuna dayalı.