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NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonra NATO Askeri Komite Başkanlığı'ca Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı planlamıştı.
Salı günü yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen toplantı Türkiye saati ile 15.30 civarında başladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları toplantının tamamlandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerini kullandı.
Etiketler: nato doğu akdenizSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 19:27
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