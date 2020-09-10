Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kemal Kılıçdaroğlu’nun COVID-19 testi negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir."
Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir. Covid-19 mücadelesindeki bütün vatandaşlarımıza, partililerimize acil şifa diliyoruz.— CHP
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu covid-19 CHPSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 18:24
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