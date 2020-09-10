Muharrem İnce, "Bir Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında doğu illerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnce, Muş ve Bitlis'in ardından Van'a, oradan da Hakkari'ye geçti.

Hakkari'de konuşan Muharrem İnce, gönül köprüsü kurmaya devam edeceklerini söyledi.

İnce, "Dolaşacağız esnafımızla, yurttaşımızla sohbet edeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Siyaset tutuk insanların işi değil tutkulu insanların işidir." dedi.

Esnafla bir araya gelen İnce, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere maske ve mesafe uyarısında bulundu.

Muharrem İnce, Hakkari ziyaretinin ardından Şırnak'a geçti.