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Gündem
TRT Haber 28.12.2024 21:45

Narin Güran davasında karar: Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada sanıkların savunma işlemleri tamamlanarak karar açıklandı. Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.

Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, savunma yaptı.
Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip masum olduklarını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Bahtiyar'ı suçladı ve beraatini istedi. Anne Yüksel Güran ise suçlamaları reddetti, masum olduğunu söyledi.

Tutuklu sanıkların savunmaları bitti,mahkeme salonunda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sağlık personelini de salonda hazır bekletildi.

Mahkeme kararını açıkladı

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran davasında karar: Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet

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