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Gündem
TRT Haber 28.12.2024 17:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eli ile İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu.

Erdoğan,üretim ve istihdamı korumak için İstihdamı Koruma Programı'nın 2025 yılı ocak ayında başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum".

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son 22 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü, asgari ücretteki reel artışın ise yıllık ortalama yüzde 5,6 ile büyümenin üstünde olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de 630 doları bulan asgari ücretin, gelişmekte olan pek çok ülkeden daha yüksek seviyede olduğunu belirten Erdoğan, "Enflasyon hedeflerimiz inşallah tek tek gerçekleştikçe vatandaşlarımız alım güçlerindeki artışı daha net görebilecek. 2025 yılı için bu konuda da umutluyuz" diye konuştu.

Erdoğan, muhalefete eleştirilerini dile getirerek, "Mesela Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala tam olarak kavrayamadılar." ifadesini kullandı.

Muhalefet temsilcilerinin gün aşırı konuştuklarını ama cümlelerinde derinlik ve tutarlılık olmadığını kaydeden Erdoğan, "Amerika'da başkanlık seçimleri sonrasında yeni bir yönetim şekilleniyor, yine bakıyorsunuz muhalefet Türkiye'ye dair kurulan her müspet cümleye iç siyaset zaviyesinden yaklaşıyor. Rakipleri dahil tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze krizine kadar her meselede benzer bir atalet, umursamazlık ve tembellik söz konusu. Bu tablo siyasi iktidar açısından avantajlı gibi gözükse de esasen sorunlu bir durumdur." diye konuştu.

"5 ayda 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 25 milyar lira yatırım yapılan TEKNOSAB'ın, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretime geçişinin simgelerinden olacağını vurgulayarak, "Biliyorsunuz kısa süre önce ülkemizi bu hedefe daha hızlı götürecek HIT-30 programını kamuoyumuzun takdirine sunduk. 5 ay gibi kısa sürede elektrikli araç, güneş hücresi, pil hücresi, rüzgar türbini gibi stratejik konularda toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'yi yeni dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz"

Erdoğan,her yıl düzenlenen TEKNOFEST'lerin önemine vurgu yaparak, "Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde halen yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Hükümet olarak gerek TEKNOKENT'ler gerek TEKNOFEST'ler gerek AR-GE yatırımları gerekse farklı teşvik ve destek paketleriyle bu yeni dünyaya Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz

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