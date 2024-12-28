ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor

ROKETSAN'ın geliştirdiği ALKA lazer silah sistemi, dron ve sabit kanatlı iha tehditlerine karşı etkin bir güç.

2023'ten beri envanterde olan ALKA, askeri üs ve kritik tesislerin korunmasında önemli rol oynamaya devam ediyor.

8 kilometreden tespit, 1, 5 kilometreden drone imhası yapan ALKA, üzerindeki tespit radarı sayesinde de sürü dronlarına karşı da savunma yapabiliyor.

Testte neleri imha etti?

Roketsan ALKA'yı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak birden fazla ALKA ile hedeflere angaje olma testleri yapıldı. Hareketli, statik, yayılımlı kara ve hava hedeflerini imha etme kabiliyetleri incelendi.

Test atışları sırasında birden fazla ALKA, hava tehditlerine ve farklı uzaklıklara yerleştirilen kara tehditlerine kilitlenerek imha etti. Zırh hedeflerine yönelik üstün kabiliyetlerini sergiledi.

ALKA’nın test görüntülerinde imha ettiği hedefler arasında, FPV Drone, sabit sanatlı İHA, el yapımı patlayıcı ve 10 milimetre çapında patlayıcı reaktif zırh yer aldı.

Birden fazla lazer sistemli ALKA, aynı hedefe kitlenerek hedefleri daha kısa sürede imha edebiliyor.

Türkiye’nin ALKA ile kazandığı kabiliyetin önemi, Rusya-Ukrayna savaşında görülen dron saldırılarıyla daha net anlaşılabiliyor.