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Gündem
TRT Haber 28.12.2024 15:16

İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de açılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında bugün İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlattı. Bakan Kurum, projenin açılışının cumhuriyetin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacağını açıkladı.

İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de açılacak
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun Sahili’nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti.

İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum’un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde ‘İskenderun Sahil Projesi’ hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun Sahil Projesi'ne ilişkin çalışmaları başlattı.

Bakan Kurum, "İskenderun sahilini eskisinden çok daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Projemizin açılışını Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde çok daha büyük bir coşkuyla yapacağız." açıklamasını yaptı.

 

Proje kapsamında, 3,2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de açılacak

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

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Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hatay
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