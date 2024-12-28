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TRT Haber 28.12.2024 17:54

Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; Bakan Fidan görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.

Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye’nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade etti.

Bakan Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti.

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Antony Blinken Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan PKK/YPG
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