Narin Güran cinayetinde ikinci dava

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A., M.G. ve İ.K. hakkında "suçluyu kayırma"dan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Kapalı görülen davanın ilk duruşmasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasına başlandı.

Tutuksuz sanıklar Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya, Kurtuluş Güran, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, tutuklu sanıklar Muhammed Kaya, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy, Maşallah Güran ve Fuat Güran'ın savunmaları alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi, sanık avukatlarının reddihakim talebini ise reddetti.

Daha sonra duruşmaya ara verildi.

Duruşma, 25 Nisan'a ertelendi

Aranın ardından duruşmada tutuklu sanık Birsen Güran, tutuksuz sanık Barış Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A., M.G. ve İ.K'nin savunmaları alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM avukatları da savunma yaptı.

Savcı, hazırladığı mütalaada tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları, savunmaların ardından müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.

Olay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma"dan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.