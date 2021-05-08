Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yatırılacak
[Fotoğraf: Depophotos]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
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