Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan Mısır mesajı: Bazılarını korkutuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu, dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor" açıklamasını yaptı.
Bakan Akar, "Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak 2021'den itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Bu bizim için hiçbir şekilde durmak, yavaşlamak manasında değil. Yapılan çalışmaların özü ve özeti. Bu, devam edecek" dedi.
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