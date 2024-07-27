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Gündem
TRT Haber 27.07.2024 10:36

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi

2009 yılında içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni Adli Tıp Raporu ortaya çıktı. Adli Tıp Genel Kurulu, 2011 yılında hazırlanan Adli Tıp Raporu'nu oy birliğiyle çürüterek, 'kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra artmaz' dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
[Fotograf: AA]

Kaza mı suikast mi?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kşinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin sis perdesi aralanmaya devam ediyor.

Yeni Adli Tıp Raporu, 2011 yılında hazırlanan raporu çürüttü. Olayda suikast ihtimalini güçlendirdi.

Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ta Keş dağına düştü. Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı, iddialar incelendi.

Karbondioksit iddiaları soruşturulacak

Adli Tıp Genel Kurulu 2011 yılında rapor hazırladı, olayda hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in otopsi sonucu da bu raporda yer aldı.

Raporda, "Kandaki karbondioksit oranı kişi öldükten sonra artabilir" ifadesi yer aldı. Olayda FETÖ şüphesi üzerine, 2011'deki Adli Tıp Raporuna yönelik de inceleme başlatıldı.

Adli Tıp Kurumu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili tıbbi belgeleri inceledi.

Adli Tıp Genel Kurulu, 10 Haziran 2024'te yeni bir rapor hazırladı. 2011 yılındaki raporda geçen, 'kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar' ifadesini çürüttü.

30 üyenin oy birliğiyle imzaladığı raporda, "Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz" denildi.

Yeni raporda, merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşürüldüğü ve suikaste uğradığı ihtimalini güçlendiren ifadeler yer aldı.

Konuyla ilgili Yazıcıoğlu'nun avukatlarının açıklama yapması bekleniyor. 

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