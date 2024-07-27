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Gündem
AA 27.07.2024 09:50

Hakan Fidan Laos'ta ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü.

Hakan Fidan Laos'ta ikili temaslarda bulundu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile bir araya geldi.

Gündemde Afganistan, Gazze ve  Rohingya Müslümanları vardı

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ve bölgesel konular ele alındı, Afganistan’daki durum ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu değerlendirildi.

Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile görüşmede ise ilerleyen dönemde yapılacak üst düzey ziyaretlerin takvimi, Gazze’deki gelişmeler ve Rohingya Müslümanlarının durumu masaya yatırıldı.

Hakan Fidan Laos'ta ikili temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Hindistan Gazze
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