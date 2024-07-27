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Gündem
AA 27.07.2024 09:31

Ali Erbaş: İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En çok ihtiyaç duyacağımız şey yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. Bu manada yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz" dedi.

Ali Erbaş: İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Sinop Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, "Çocuklar küçük yaşlarda sizlerden öğrendiklerini asla unutmazlar. Eğer onların şu kalplerine, minicik körpecik zihinlerine İslam’ın güzelliklerinden birkaç hususu bile aktarabilirseniz sizin kurtuluşunuza vesile olur." dedi.

Erbaş, gençleri, çocukların ve ailelerinin İslam'ın güzellikleriyle buluşturulması gerektiğini belirterek, camilerin ve Kur'an kurslarının herkese açık olduğunu bildirdi.

 

"Din samimiyettir"

Din görevliliğinde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın olması gerektiğini dikkati çeken Erbaş, "Bunlar hocalara çok yakışıyor. Din samimiyettir ve aşk, heyecan... Aşk, heyecan kalmadıysa muvaffak olamayız. Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim. Rol model olmalıyız, bizi gören gençler, çocuklar bize heves etmeli." diye konuştu.

Erbaş, din görevlilerinin aynı zamanda İslam'ı tebliğ noktasında yaşanılan çağın ve dünyanın öğretmenleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En çok ihtiyaç duyacağımız şey yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. Bu manada yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz. Bu uğurda adanmışlık ruhuyla çalışmak en büyük bahtiyarlığımız ve çalışmalarımızın meyvelerini görmek en büyük heyecan kaynağımızdır. Çalışmalarımızın meyvesini görmemiz lazım. O meyveler bizim heyecanımızı daha da artıracak."

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