Duruşmaya, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu,oğlu avukatları ve sınırlı sayıda vatandaş katıldı.Duruşma,dosyadaki eksikliklerin tamamlanması talebiyle 14,15 ve 16 Şubat 2022 tarihlerine ertelendi.

15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran darbeci askerlerin arasındaki Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve darbe girişimi akşamı 2 polisi şehit eden suikast timini taşıyan pilot Yarbay Davut Uçum bugün Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu davasında sanık olarak dinlendi.

İddiaları kabul etmediler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Astsubay Aydın Özsıcak ile eskiyarbay Davut Uçum hakkında, helikopter kazasında Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden 5 kişi arasında bulunan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş tarafından 18 Temmuz 2016'da kaza kırım ekibinde yer aldıkları ve helikopterden parça çalanlar arasında oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Eski Yarbay Davut Uçum ve Astsubay Aydın Özsıcak, yaptıkları savunmada, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin 25 Mart 2009'da düştüğünü,kendilerinin ise 4 gün sonra 29 Mart'ta Genelkurmay tarafından yazılan emirle kaza kırım ekibi olarak gittiğini, helikopterden parça söktüklerine dair iddiaları kabul etmediklerini, bunun teknik olarak mümkün olmadığını,haklarında isnat edilen suçlamaların hiç birisini kabul etmediklerini söylediler.

Özsıcak, yaptığı savunmada helikopterden parça sökmediğini ve incelerken görüntülendim” sözünü burada da tekrar ederek, helikopterin o şartlarda uçmaması gerektiğini,büyük bir hata yapıldığını ifade etti.

Diğer sanıklar da haklarında isnat edilen suçlamalari kabul etmeyerek beraatlarini talep ettiler.

Yaklaşık 12 saat süren duruşma,dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Yazıcıoğlu'nun avukatlarından Kemal Yavuz'un ağabeyinin ölümü nedeniyle 14 Şubat 2022 tarihine ertelendi.