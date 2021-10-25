Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu
Vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Maslak Orman Genel Müdürlüğü Camii'nde akşam namazının ardından mevlit okutuldu.
Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.
Mevlit, Özdemir için dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi, Haluk ve Selçuk Bayraktar bir süre cami içinde taziyeleri kabul etti
Vatandaşlara yemek ikramının yanı sıra Kur'an, seccade ve tülbentten oluşan hediye paketi dağıtıldı.
Sıradaki Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ziya Gökalp paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz