Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mirziyoyev'e tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Özbekistan’da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Şevket Mirziyoyev’i tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan’da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Şevket Mirziyoyev’i tebrik ederek, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.
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