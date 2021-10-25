İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından “Teşekkürler Erdoğan” etiketiyle paylaşım yaptı.

Our President Erdogan is uncompromising when it comes to Turkish national sovereignty and security of our nation. He once again stood tall and showed the world that our government is ready to take any action necessary to ensure our sovereignty and independence. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2021

Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, Türkiye’deki 10 Büyükelçiliğin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız. Cumhurbaşkanımızın bu saygısız açıklamaya tepkisi, ulusal egemenliğimize bağlılığının ve hassasiyetinin bir sonucudur.

Türkiye diğer ülkelerin iç işlerine her daim saygı duymuş, uluslararası hukuk ve teamül doğrultusunda hiçbir zaman yargı süreçlerine karışmamıştır. Diğer ülkelerden, özellikle de müttefik ülkelerden ve ülkemizdeki temsilcilerinden de aynısını bekliyoruz.

Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez bu davranışları konusunda kendilerini uyarmıştır. Hükümetimiz, gerektiğinde ulusal egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi gösterecek başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir.

Bu diplomatik anlaşmazlığı, siyasi çıkarları için bir iç meseleye çevirenler ise belli ki şaşırmış durumda. Onların “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir liderin yolundan gittikleri iddiası akıl almaz bir yalandır.

Ulusal egemenliğimiz ve milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız bir kez daha kimseye boyun eğmedi ve hükümetimizin, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi."