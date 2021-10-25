Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Komandolar saldırıyı önledi: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 4 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolar bir saldırı girişimini daha önleyerek, 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/McC5rysTPp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2021
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