Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolar bir saldırı girişimini daha önleyerek, 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.