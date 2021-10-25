Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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