Muhalefetteki 6 partinin genel başkanı ilk kez ortak masada buluştu. Hazırlıkları tamamlanan Güçlendirilmiş Parlamenter sistem çalışmasına son şekli verildi. Ancak buluşma sistem çalışması ile sınırlı kalmadı.

Gelecek ve DEVA partileri, "İttifak değil, koalisyon protokolü yapalım" önerisi getirdi.

CHP başta olmak üzere Millet İttifakının 4 üyesi koalisyon protokolü fikrine sıcak bakmadı.

Bu nedenle iki partinin parlamenter sistem çalışmasına imza atması ama ittifakla birlikte hareket etmemesi gündeme geldi.

6 partinin katıldığı toplantıya ilişkin mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanacağı duyuruldu.

HDP'den tepki var

Liderler düzeyinde ikili görüşmeler yapıldığı halde 6'lı toplantıya davet edilmeyen HDP'den tepki var.

3'üncü ittifak arayışını sürdüren HDP, cumhurbaşkanlığı seçimleri için de "ayrı aday çıkarabiliriz" mesajı verdi.

Ortak adaya destek vermek için kendileriyle müzakere edilmesini şart koştu.

HDP, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde aday çıkarmamıştı.