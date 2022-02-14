Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Emine Erdoğan: Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COVID-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 14, 2022
Tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
Etiketler: Emine Erdoğan Koronavirüs
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