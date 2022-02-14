Türkiye hem sanayi hem de turistik ve kültürel ürünleri ile Dubai Expo 2020’de yerini aldı.

Türkiye’nin son dönemde savunma sanayinde attığı adımlar ziyaretçilerin ilgisine de yansıyor.

Dubai Expo Türkiye bölümünde en çok ilgiyi AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) olduğu bölüm görüyor. Yerli otomobil TOGG da ziyaretçiler tarafından merakla incelendi.

[Fotoğraf: AA]

Sanayinin yanı sıra turistik ve kültürel ürünler de sergileniyor

Anadolu’nun el emeği kumaşlar ve meraklılarının vazgeçemediği takılar…

Dubai Expo’da özel tasarım takılar da sergileniyor…

192 ülkenin katıldığı Expo’da Türkiye’ye 1000'e yakın talep iletildi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli günün açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temaslarının ikinci gününde Expo’yu ziyaret edecek. Türkiye’nin milli gün açılışını gerçekleştirecek.