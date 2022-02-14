Dubai Expo'ya Türk damgası: Ticaret için 1000'e yakın talep geldi
Türkiye, Dubai Expo 2020’ye sanayi ürünlerinin yanı sıra, kültürel ve turistik birçok ürünü ile katılıyor. En çok ilgi gören ise Bayraktar AKINCI TİHA ve TOGG. Expo'da Türk tarafına farklı alanlarda ticaret yapmak için 1000'e yakın talep edildi.
Türkiye hem sanayi hem de turistik ve kültürel ürünleri ile Dubai Expo 2020’de yerini aldı.
Türkiye’nin son dönemde savunma sanayinde attığı adımlar ziyaretçilerin ilgisine de yansıyor.
Dubai Expo Türkiye bölümünde en çok ilgiyi AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) olduğu bölüm görüyor. Yerli otomobil TOGG da ziyaretçiler tarafından merakla incelendi.
Sanayinin yanı sıra turistik ve kültürel ürünler de sergileniyor
Anadolu’nun el emeği kumaşlar ve meraklılarının vazgeçemediği takılar…
Dubai Expo’da özel tasarım takılar da sergileniyor…
192 ülkenin katıldığı Expo’da Türkiye’ye 1000'e yakın talep iletildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli günün açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temaslarının ikinci gününde Expo’yu ziyaret edecek. Türkiye’nin milli gün açılışını gerçekleştirecek.