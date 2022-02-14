Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı hazırlığında olan teröristlerin tespit edildiği belirtildi.
4 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/Z0hfbjGwRp
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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