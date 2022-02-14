Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karayolları ve Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını açıkladı. OGS etiketi olan araç sahiplerine ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.
Otoyol ve Köprü Geçişlerinde OGS'nin Kaldırılmasına İlişkin Basın Duyurusu; pic.twitter.com/c0JooEZGNO— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 14, 2022
Böylelikle hem iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması hem de gişelerden geçişlerde karışıklıkların önlenmesi amaçlanıyor.
OGS, 31 Mart'tan itibaren kullanılmayacak.
OGS abonesi araç sahiplerine, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek. Hesapları da HGS hesaplarına dönüştürülecek.
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