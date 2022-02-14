Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.

Otoyol ve Köprü Geçişlerinde OGS'nin Kaldırılmasına İlişkin Basın Duyurusu; pic.twitter.com/c0JooEZGNO — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 14, 2022

Böylelikle hem iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması hem de gişelerden geçişlerde karışıklıkların önlenmesi amaçlanıyor.

OGS, 31 Mart'tan itibaren kullanılmayacak.

OGS abonesi araç sahiplerine, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek. Hesapları da HGS hesaplarına dönüştürülecek.