Seçim barajı düşecek, milletvekili transferleri önlenecek.

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı, seçim kanunu ve siyasi partiler teklifinin hazırlıkları sürüyor.

Düzenleme bu ay Meclis'e sevk edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bu ay içinde düzenlemenin Meclis'e sevk edileceğini açıkladı.

Yazıcı, teklifin hazır olduğunu genel gerekçe ve madde gerekçeleri üzerinde çalışıldığını söyledi.

Baraj yüzde 7'ye inecek

Teklif 15 maddeden oluşacak. Düzenleme ile seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilecek. Milletvekillerinin seçim sonrası başka bir partiye geçişinin önü kapatılacak.

41 ilde örgütlenmesini tamamlayan partiler seçime katılabilecek. Nispi temsil sistemi devam edecek.

Meclis'te grup kuran partilerin seçime girme hakkı kazanmasına yönelik uygulamaya son verilecek. Bu yolla, partilerin grup kurmak için milletvekili transfer etmelerinin önüne geçilecek. Partilere hazine yardımı, seçimde yüzde 3 oy alma koşulu ile devam edecek.

Seçim kanunu değişiyor

Teklifte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyuma yönelik teknik düzenlemeler de yer alacak. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamıyor. Bu nedenle düzenlemenin haziran ayından önce yasalaşması gerekiyor.