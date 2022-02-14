Siyasi Partiler Kanunu'nda sona gelindi
Siyasi Partiler Kanunu'nda sona gelindi. AK Parti ve MHP teklif üzerinde çalışmasını tamamladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir aksilik olmazsa teklifin bu ay içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.
Seçim barajı düşecek, milletvekili transferleri önlenecek.
AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı, seçim kanunu ve siyasi partiler teklifinin hazırlıkları sürüyor.
Düzenleme bu ay Meclis'e sevk edilecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bu ay içinde düzenlemenin Meclis'e sevk edileceğini açıkladı.
Yazıcı, teklifin hazır olduğunu genel gerekçe ve madde gerekçeleri üzerinde çalışıldığını söyledi.
Baraj yüzde 7'ye inecek
Teklif 15 maddeden oluşacak. Düzenleme ile seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilecek. Milletvekillerinin seçim sonrası başka bir partiye geçişinin önü kapatılacak.
41 ilde örgütlenmesini tamamlayan partiler seçime katılabilecek. Nispi temsil sistemi devam edecek.
Meclis'te grup kuran partilerin seçime girme hakkı kazanmasına yönelik uygulamaya son verilecek. Bu yolla, partilerin grup kurmak için milletvekili transfer etmelerinin önüne geçilecek. Partilere hazine yardımı, seçimde yüzde 3 oy alma koşulu ile devam edecek.
Seçim kanunu değişiyor
Teklifte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyuma yönelik teknik düzenlemeler de yer alacak. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamıyor. Bu nedenle düzenlemenin haziran ayından önce yasalaşması gerekiyor.
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