MSÜ Kara Harp Okulu sergi salonu kapılarını TRT Haber'e açtı

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu çok sayıda devlet yetkilisine, komutanlara eğitim yuvası oldu. En büyük harbiyeli Mustafa Kemal Atatürk de bu sıralarda yetişti. Harp okulunda bulunan sergi salonu geçmişten günümüze uzanan yolculuğu anlatıyor.

"Baştan başa tarihtir bu mektebin her bir zerresi" Kapısından girenleri bu cümle ile karşılayan Kara Harp Okulu, Mekteb-i Harbiye'den bu yana nice komutanlar, devlet büyükleri yetiştirdi. Bu eğitim geleneği büyük bir başarı kronolojisini barındırıyor.

Yerli ve milli sistemler sergileniyor

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda bulunan sergi salonunun kapıları ilk kez TRT Haber'e açıldı.

Girişte Milli Muharip Uçak KAAN karşılıyor gelenleri. Koridor boyunca tarihi savaşları anlatan tablolar. Silahsız, teçhizatsız zaferler kazanmış ecdadın, karada, havada, denizde ne denli söz sahibi haline geldiğini gösteriyor.

Savunma sanayiinin gözbebeği sayısız silah, araç ve mühimmat bir bir sıralanıyor salonda.

Sadece Türk subaylar yetişmiyor bu okulda. 23 farklı ülkeden gelen subay adayları Kara Harp Okulunda eğitim görüyor. Hem subay adayları hem de müzeyi ziyaret eden heyetler Türk savunma sanayiinin ne kadar geliştiği konusunda bilgi sahibi oluyorlar.

Kamera: Haşim Durtaş, Hüseyin Maraş

Dron: Seyit Taşdelen

Kurgu: İbrahim Yorulmaz