Devletin hizmet eli Siirtin çehresini değiştirdi

Eşsiz coğrafyası ve o coğrafyaya ait benzersiz ürünlerinden çok Güneydoğu’daki birçok il gibi Siirt de yıllarca terör olayları, çatışmalar ve güvenlik problemleriyle gündemdeydi.

Sınır ötesi ve yurt içinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölge terörden temizlendi, yatırım seferberliği başladı.

Siirt halkı, hizmetleri belediyeye yapılan görevlendirme ile almaya başladı. Kent merkezi ve kırsal mahalle yolları onarıldı. Kanalizasyon ve içme suyu hatları 38 ayrı noktada yenilerek hatasız işlemesi sağlandı. Kentsel dönüşüme de ağırlık verilerek ticari, konut ve depo olmak üzere 198 yapı yıkılarak dönüştürüldü.

Gençler gönül rahatlığıyla spor yapıyor

Siirtlilerin ihtiyacını karşılamayan otogar yıkılarak yenisi yapıldı. Günlük 500 hayvan kesim kapasiteli modern mezbaha hizmete girdi. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Millet Bahçesi kente nefes aldırdı. Üç ayrı spor kompleksinde gençler gönül rahatlığıyla spor yapıyor. Kentin vizyon projesi ise Hazreti Fakirullah Caddesi. Işıklandırılan ve ağaçlandırılan modern cadde Siirtlilerin uğrak noktası.

Botan Çayı, çekim merkezi oldu

Terör örgütü PKK'nın 1984 yılında düzenlediği Eruh baskınının ardından bütün bölgeye yayılan huzursuzluk onlarca yıl boyunca sürdü. Ancak devletin önce güvenlik sonrasında da hizmet politikaları bütün bölgenin kaderini değiştirdi. Botan Çayı üzerindeki bölgeye insanlar kolaylıkla gidemezken, bugünlerde huzurla birlikte Siirt ve çevresinin en popüler piknik merkezi haline geldi.

Görevlendirme sonrası çehresi değişen Siirt’te gerçekleşen yatırımları vatandaşlar yakından takip ediyor. Devletin güvenlik ve hizmet politikalarıyla değişen ve gelişen Siirt artık terörle değil, ticaretle, yatırımla ve huzurla gündemde. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya’dan vatandaşların en önemli beklentisi bu huzurun devamı.

"Vatandaşlarımız bizden huzur ortamının devamını istiyor"

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Siirt kadim bir şehir. Çok ciddi bir potansiyeli var. Fakat bu potansiyeli iyi değerlendirmek hoşgörünün ve aslında bu kadim kültürün yarattığı yüksek medeniyeti işlemek gerekiyor. Tabii kentlerimizin idaresi bu anlamda çok önemli çok kıymetli.

Sokakta vatandaşlarımızla hemhal olduğumuz her ortamda bunun yansımalarını çok güzel bir şekilde alıyoruz geri dönüşleri. Vatandaşlarımız bu güven ve huzur ortamının devamını bizden istiyorlar. Çok daha güzel hizmetleri birlikte ortaya koyacağımızı ifade ediyoruz.

Kamera: Veysel Dişbudak - Kurgu: Mehmet Emin Altan