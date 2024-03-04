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TRT Haber 04.03.2024 11:35

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’na ilişkin, “Projemizi çok kısa bir zaman içerisinde hizmete açarak İstanbul’a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği, ‘Bakırköy Kirazlı Metro Hattı’nın yapım çalışmalarında sona geldiklerini ve hattın yakın zamanda açılacağını duyurdu. 

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

Uraloğlu, İstanbul’un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek şunları kaydetti;

"Son hazırlıklarımızı yapıyoruz"

13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk. Artık hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için son çalışmalarımızı yapıyoruz. İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı’nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin ardından İstanbul’a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul’un ulaşım ağına güç katacağız.

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

"Kesintisiz ulaşım sağlanacak"

Bakırköy’den başlayacak metro hattı projesi Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluşuyor. Hattın Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı Hattı ile, İncirli İstasyonunda, Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray ile, Bakırköy İstasyonunda, İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacak. 

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

Metro hattı, Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkanı sağlayacak.

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

Metro hattının 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancına da bakıldığında, karayolu bakım ve işletme kazancı 2,4 milyar dolar, kaza kazancı 71,5 milyon dolar, zaman kazancı 3,6 milyar dolar olmak üzere toplam 6,1 milyar dolar olacak.

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Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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