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Gündem
AA 04.03.2024 09:59

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde gençlik sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde gençlik sorumlusu etkisiz

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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MİT PKK/KCK
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