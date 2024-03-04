Bakan Şimşek: Vergi oranlarında genel bir artış olmayacak

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vergi konusunda sürpriz yok. Orta vadeli programda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Vergi istisnaları gözden geçireceğiz ama KDV oranlarında artış olmayacak, kurumlar vergisinde artış olmayacak.

MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız.

Maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız.

Bizim bir kur hedefimiz yok, olmayacak ta. Merkez Bankası piyasaya KKM taahhüdü kapsamında döviz arz ediyor.

Bunun dışında piyasaya herhangi bir müdahalesi yok. Seçim sonrası TL'de değer kaybı beklentileri anlamlı değil.

Türk Lirasını desteklen bir politika set, var. Cari açığın ve kaynak açığının azaldığı, Türkiye'ye girişlerin arttığı, seçim belirsizliklerinin ortadan kalktığı bir dönemde neden Türk Lirası enflasyondan fazla değer kaybetsin.

Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında Türk Lirası reel olarak değer kaybetmeyecektir.

Şu an itibariyle ne borsaya ne de başka bir alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil.

Bütçeden bütün imkanları emeklilerimiz için seferber ettik, önümüzdeki yıllarda da etmeye devam edeceğiz. Ne asgari ücretliyi, ne emkliyi, ne memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça bunu toplumun bütün kesimleriyle paylaşacağız.