Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 22:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Kış Kartalı Harekatı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
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